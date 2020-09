"Podemos luchar por grandes cosas, como el título de Copa"

David Silva, estrella de la Real Sociedad para esta temporada, fue presentado como nuevo jugador del equipo al fin y dejó unas declaraciones iniciales que habrán ilusionado mucho a la afición. Insistió en que quiere títulos y puso el foco en la Copa del Rey.

"Cuando tuve la noticia de que la Real me quería, estuve muy contento e ilusionado, y luego fue rápido por parte del club y nuestra. Fue una grata sorpresa y las expectativas son altas porque vi al equipo competir la temporada pasada y creo que podemos luchar por grandes cosas, como un título como la Copa", afirmó.

"Me han dado referencias muy buenas, antes ya había hablado con varias personas, y el fútbol que se hace me viene muy bien. Y luego he hablado con él y me dio muy buenas sensaciones", dijo al ser preguntado por Imanol Alguacil, su nuevo entrenador.

Sobre cómo ha sentado su llegada a la afición, afirmó: "Gracias a todos por el recibimiento, toda la gente me ha dado muchas muestras de cariño, tengo muchas ganas de empezar y conocer a todos los compañeros y la Ciudad Deportiva, y espero que sean muy buenos años porque el club está haciendo las cosas muy bien".

"Agradezco las muestras de cariño, eso significa que la gente está ilusionada, y eso para mí también es un motivo más para hacerlo bien y lograr grandes cosas en la Real", añadió. Desde que se anunció su fichaje, los 'txuri-urdin' están muy alegres.

Y ¿qué supone para él volver a España? "Tanto para mí como para mi familia, volver a la Liga supone mucho, supone mucha ilusión y muchas ganas, y más en un club como la Real Sociedad. En lo personal, también ha sido una buena parte de la decisión, porque, hace muchos años, viví en el País Vasco y me encontré muy a gusto", respondió.

También desveló cómo fueron las negociaciones: "Puedo decir que fue todo muy rápido y muy bien y por eso estoy aquí, pero el resto de cosas son privadas". Ciertamente, pocos medios informaron sobre este movimiento antes de que fuera una realidad.

Reconoció que podría haber cambiado de colores en otra dirección: "Ha habido de todo, ha habido grandes ofertas, la verdad, y de todos los sitios, pero me decanté por la Real, y ya está todo dicho". Hay que recordar que procede del todopoderoso Manchester City.

Y ¿tuvo algo que ver Xabi Alonso en su fichaje? "Con él hablé mas bien cuando había firmado, y me dio la enhorabuena por estar aquí y, ahora, cuando ya estemos aquí en Zubieta, seguro que hablamos más largo y tendido, pero me dijo muchas cosas buenas del club y de la ciudad".

De paso, se definió a sí mismo como futbolista: "Lleva mucho años jugando en el medio, y defender corriendo menos no sé cómo se hace, siempre he corrido mucho, pero, al ser un jugador atacante, parece que corremos menos, pero no es así. Me defino sobre todo como un jugador competitivo, aparte de todas las cualidades que tengo habitualmente".

Y cerró explicando que sí, que uno de los motivos por los que ha fichado por la Real Sociedad es que juega en Europa: "Por supuesto que siempre después de tantos años jugando en Europa también influye eso, que la Real juegue en Europa, para venir. Pero también que el buen fútbol que hace la Real llamó la atención y me viene bien".