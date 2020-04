"Podría haber ganado mucho más en la televisión, pero..."

El Leganés quiso entregarle las llaves del equipo a Aguirre en su pelea por evitar el descenso a Segunda División y ya son tres puntos lo que hay de diferencia con la salvación.

En una entrevista para la 'ESPN', Javier Aguirre ha contado de una forma muy sincera la razón por la cual quiso tomar la decisión de aceptar la oferta del club 'pepinero'.

"Después de haber pasado cinco años en varios países me pregunté si me valía la pena con 61 años. Me respondí que aceptaría el reto. Podría haber ganado el doble o el triple comentando partidos en la televisión y sin importarme quién ganara", comenzó.

El mexicano aseguró que le gusta sentir que está "ayudando a la gente" y poder animarse pensando que puede lograr el objetivo que le pongan. "Esa es mi pasión", sentenció.