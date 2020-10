¡Podrían sancionar con 4 partidos a Lopetegui por sus indicaciones en el Camp Nou!

Todo el mundo sabe que no es lo mismo dar una orden a pie de campo que hacerlo desde la grada.... claro que tampoco es lo mismo chillar ante 100.000 espectadores que en un campo vacío.

Hecha la ley, hecha la trampa, debió pensar un Julen Lopetegui que no se cortó un pelo y dio numerosas indicaciones desde la grada del Camp Nou a los suyos en el valioso 1-1 que sacaron de un feudo que se había convertido en maldito.

Sin embargo, tales acciones le podrían acarrear un castigo duro, tal como apuntó Ramón Fuentes en 'Sport'. El periodista explicó que el código disciplinario de la RFEF implica la prohibición de alinearse, acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios a los técnicos sancionados, algo que Julen incumplió.

En lo referente a los técnicos, la norma habla de una prohibición de dar instrucciones de cualquier índole y por cualquier medio a los que participen en el encuentro.

Las sanciones por incumplimiento van de los cuatro a los 20 partidos. A favor de Lopetegui, que el técnico no lo recogió en el acta. En contra, que la televisión mostró claramente cómo se ponía en contacto con sus jugadores. Así pues, la pelota está ahora en el tejado del observador de LaLiga, quien no se sabe si tomó en cuenta los hechos o no.

De cualquier forma, el gran resultado cosechado por los andauces, que siguen invictos como el Barcelona, seguro que deja en un segundo plano toda sanción que el choque le pueda acarrear a Lopetegui.