"¿Pogba a Italia? Cuando hablo, la gente se pone nerviosa"

Renovar o no renovar. Esa es la cuestión de Paul Pogba. Las declaraciones de su representante, Mino Raiola, no ayudan a esclarecer qué pasará con el jugador en el próximo verano.

"¿El regreso de Pogba a la Serie A? A Pogba también hay que dejarlo tranquilo. Cuando hablo, la gente se pone nerviosa, no duerme por la noche, así que no, ya no hablaré", aseveró Raiola en una entrevista en 'Tuttomercatoweb'.

Es por ello por lo que el agente italiano ha optado por no hablar más sobre el centrocampista francés. "Haré lo que tengo que hacer no frente a ti, sino en la sombra, como siempre he hecho", añadió.

El Manchester United está muy pendiente de la decisión que tome su futbolista. También la Juventus, club en el que ya jugó y con el que ha sido vinculado en más de una ocasión.

De igual forma, el Real Madrid sigue muy atento a lo que haga el francés. Tiene en Zinedine Zidane a la principal baza para convencer al jugador del Manchester United.