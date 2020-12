"¿Pogba? ¡Es el jugador más sobrevalorado que he visto en la vida!"

Cada día que pasa, el futuro de Pogba parece más alejado de Old Trafford. No le va bien en el equipo y su representante ya ha dicho que no está contento: es el momento de salir.

Sobre ello habló Carragher en 'Sky Sports'. "¡United, deshaceos de él! Llevo diciéndolo 12 meses... Es el jugador más sobrevalorado que he visto en la vida", dijo con acidez.

Y arremetió también contra Raiola por sus palabras. "Creo que los dos son una desgracia. Todos le miramos y nos preguntamos qué piensa Pogba. Los agentes en estos días no son solo eso, son un padre, un amigo, un asesor financiero...", cargó Carragher.

Considera Carragher que Raiola habla por boca de Pogba. En caso de no ser así, animó al jugador a cambiar de representante: "Será su mejor amigo, Pogba está al tanto de lo que va a salir por su boca. Y si no lo estuviera... debería despedir a su agente".