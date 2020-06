Pogba impulsaría la llegada de Werner al Chelsea

Timo Werner está a un paso de fichar por el Chelsea. No lo decimos nosotros, lo dice 'Sport Bild', que informa de que el conjunto 'blue' desembolsará los 60 millones de euros que marca su cláusula de rescisión para hacerse con los servicios del delantero.

Un jugador muy cotizado en toda Europa que durante meses ha estado sonando para vestir la camiseta del Liverpool y el Inter, equipos que, según parece, no podrán cumplir su deseo de tener al alemán en la plantilla.

Pero, ¿cuáles son los condicionantes que permitirían que Werner acabe jugando en el Chelsea? 'The Athletic' publica paso a paso todo lo que tendría que suceder para que el atacante del RB Leipzig termine en Londres.

Al parecer el conjunto de Jürgen Klopp habría tirado la toalla porque no está dispuesto a ofrecer más de 50 millones por el alemán, mientras que el Inter quedaría descartado porque Werner solo aceptaría jugar en la Premier.

Es en este momento cuando podría aparecer en escena el Manchester United, pero los 'red devils' no podrían afrontar, siempre según el medio ya mencionado, el pago de su cláusula de rescisión sin vender antes a Paul Pogba, jugador que ya no suena con tanta fuerza para abandonar Old Trafford.

Eso deja a los de Stamford Bridge completamente solos en la lucha por su fichaje, siendo, además, el único equipo que estaría dispuesto a pagarle al RB Leipzig lo que pide por su jugador.