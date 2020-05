"Pogba no saca al United del fango"

Paul Pogba podría dejar el Manchester United en este verano para no irse gratis el año que viene, ya que el futbolista no tiene intención alguna de ampliar su vinculación con el equipo de Old Trafford.

Entre lesiones y rumores, Pogba no ha estado a la altura en esta temporada y Teddy Sheringham ha criticado al francés en unas declaraciones en 'Sky Sports'.

"Necesitan reclutar conrrectamente a las personas adecuadas. El más importante para mí es Pogba. Mencionas a los mejores jugadores o capitanes cuando las cosas no iban bien en nuestra época y Roy Keane corregía las cosas, cavaba hondo y tenía siempre algo que decir en cada partido", afirmó.

El ex futbolista del club mancuniano fue a más, opinando sobre una cualidad muy importante que, según él, le ha faltado a Pogba.

"Es bueno ser arrogante en un momento dado. Dwight Yorke tenía eso, pero tenía el deseo de arreglar las cosas y no creo que Pogba tenga eso, así que sería mejor traer a alguien con las ganas de arrastrar al Manchester United", concluyó.