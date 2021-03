Polémica en el derbi: el árbitro no pitó una mano clara de Felipe

A los 40 minutos del derbi llegó la polémic y, cómo no, con el VAR de por medio. El Real Madrid pidió un penalti por mano de Felipe que no terminó con el balón en el punto de los once metros.

El centro desde la esquina llegó al central del Atlético y el cuero le dio en el brazo cuando metió la cabeza para intentar despejar ante la presencia de Nacho y varios compañeros.

Eso se vio en las repeticiones. Hernández Hernández no lo tuvo nada claro, quiso ir a ver lo sucedido en el monitor y decidió que no fue suficiente para señalar la pena máxima.

La interpretación y el uso del VAR volvieron a ponerse en el punto de mira por las decisiones que se toman en unos y otros partidos. Las redes sociales ardieron al recordar, por ejemplo, lo que sucedió en el Valencia-Villarreal del pasado viernes.

Gerard Moreno remató de cabeza en dirección a la portería y el esférico golpeó en el brazo de Gayà, que estaba de espaldas. Estrada Fernández fue a revisar la acción y esta vez sí que acabó en penalti. ¿Lo fue en el Wanda Metropolitano?