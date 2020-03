Ponen fecha para la llegada de la vacuna del COVID-19

CureVac, una de las empresas que maneja Hopp, presidente del Hoffenheim y una de las figuras más odiadas en Alemania, recorta plazos para obtener una vacuna contra el coronavirus lo antes posible.

Tal y como cuenta 'Der Spiegel', Hopp obtendría dicho remedio para finales del mes de septiembre. Desde que apareció el virus decidió investigar sobre el mismo con el objetivo de frenar su propagación cuanto antes.

"Si queremos desarrollar una vacuna efectiva contra el coronavirus, esta persona no solo debe alcanzar y proteger a las personas, sino también tener más solidaridad con ellas", aseguró el presidente del Hoffenheim sobre una supuesta oferta de Donald Trump para comprar CureVac.

"Primero hay que probarla en animales y después, en humanos. Eso sí, creo que debería estar disponible para otoño, momento en el que probablemente llegue una nueva ola de infecciones", mantuvo Hopp.

Lejos de atribuirse todos los méritos, alabó el trabajo de todos sus trabajadores: "No me importa lo que podría significar para mí. Lo que de verdad me importa es que la empresa obtenga la recompensa por estar 15 años trabajando en investigación. También tuvimos que sufrir algún que otro revés, pero nunca dudé. Seguí financiando, y eso me llena de alegría".