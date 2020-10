Por esto la tiene el Betis tomada con el VAR

Raro es el partido en el que juega el Betis y el VAR no entra en escena. Cada vez que el colegiado se acerca a la pantalla, el club se teme peor.

En lo que va de Liga, recuerda 'Mundo Deportivo', el Betis ha visto cómo diez de sus acciones han sido revisadas por el VAR. Y en nueve de ellas, la decisión arbitral ha perjudicado al conjunto verdiblanco.

De las diez jugadas del Betis revisadas por el VAR, solo una acabó con nota positiva para el cuadro sevillano. Fue en el choque contra el Betis. Jaime Latre señaló penalti favorable al equipo de Heliópolis tras una mano de Óscar Plano.

Las otras nueve jugadas han acabado mal para el Betis. La última, la roja a Martín Montoya ante el Atlético. En un primer momento, Lahoz le amonestó con amarilla, pero González Fuertes le hizo rectificar mediante el VAR.

También ha vivido jugadas polémicas ante el Madrid o la Real. No ocultan su enfado en el Betis porque no entienden los criterios que se siguen con ciertas jugadas polémicas. De hecho, la entidad explotó al ver el penalti que el VAR concedió al Madrid en el 'Clásico'. Lo comparó con el agarrón que Le Normand hizo sobre Sanabria y que, en cambio, no fue castigado con la pena máxima.