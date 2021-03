"¿La renovación? No hay nada nuevo; si renuevo, seré el primero en decirlo"

El jugador del Real Madrid Sergio Ramos presentó este jueves la segunda entrega de su serie documental de 'Amazon Prime Video', que se estrenará el próximo 9 de abril. El capitán sevillano aprovechó la oportunidad para hablar de su futuro en el conjunto 'merengue'.

'La Leyenda de Sergio Ramos' consta de seis episodios en los que se repasan los hitos del ex jugador del Sevilla y en los que se mostrará imágenes inéditas de la conquista de la Liga, además de reflexiones sobre las decisiones más relevantes de su carrera.

A punto de regresar a los terrenos de juego tras su lesión y con su renovación todavía en el aire, a cuatro meses de finalizar su contrato con el Madrid, Ramos quiso comenzar hablando sobre su largo periodo de baja.

"No ha sido muy grave, pero cuando estás fuera es algo anormal. No lo había vivido mucho, por fin estoy de vuelta y ojalá pueda afrontar el tramo final, el más importante. Quiero ayudar a ganar los títulos en juego", declaró.

Sobre lo complicado de grabar durante la pandemia de coronavirus, explicó: "Nos tocó afrontar un drama social y sanitario, el fútbol no es lo más importante. Tuvimos que parar, luego retomar por motivos de seguridad. Mando un gran abrazo a todos los que han hecho un gran trabajo para hacer la vida más fácil en algo que no teníamos rumbo conocido".

"Mirar al pasado tiene esa parte melancólica, me gusta poder mostrar más información de mí para que puedan opinar con más conocimiento. Empecé a grabar con el pelo corto y paramos por el confinamiento, luego retomamos con un protocolo de seguridad extraordinario de Amazon. Hay mucha magia en ese confinamiento grabado", añadió.

En la serie Ramos habla de su salida del Sevilla: "Todo suma, me cuesta quedarme con un momento. Hay un momento en el que contamos cómo fue mi salida del Sevilla al Madrid, era hora de contarlo y que se sepa la verdad. También cómo vivimos el COVID-19 desde casa. Y también cómo se ganó la Liga del confinamiento".

El sevillano siguió hablando del parón por el coronavirus: "Fue complicado, somos personas y tenemos sentimientos. Echabas de menos jugar en un campo de fútbol, ir a Valdebebas, conducir el coche... Aproveché para disfrutar de mi familia y pasé mucho tiempo en el gimnasio, planificando un poco sin rumbo. Entrené muy duro para volver al mejor nivel, hicimos un gran trabajo. Aprovechamos la oportunidad. Ojalá volvamos a la normalidad pronto, teníamos una alegría en este país que ahora no podemos tener. Pudimos devolver a la gente un momento de desconexión. La Liga va dedicada a todos ellos".

"Se han añadido grabaciones mías y de Pilar para que la gente lo pueda ver. El fútbol proyecta una imagen de ti sin información, prácticamente. Tendrán más contenido para valorar más justamente", añadió.

También tuvo tiempo Ramos de hablar de los 'Clásicos': "Agrandar esta leyenda es una buena señal, significa que vas por buen camino. Para mí es un reto, mirar al pasado es un tema de orgullo, en el fútbol el tiempo pasa rápido. Pero cuando piensas en todos los 'Clásicos' que has podido disfrutar... Ojalá pueda seguir mostrando mi nivel muchos años más, disputar más 'Clásicos".

"He vivido de todo, bueno y malo. Se podrá ver la repercusión de ese partido, cuando le ganas al eterno rival la satisfacción, aunque sean solo tres puntos, dura para todo el año. Me ha tocado sufrirlo y disfrutarlo. Cuando dimos un golpe en la mesa el año pasado en el Camp Nou, tiene un sabor especial. Ojalá lo pueda seguir disfrutando, es mágico", añadió sobre los partidos ante el Barça.

Ramos le dedicó unas palabras de cariño a Ibrahimovic: "A Zlatan le tengo un aprecio especial, cariño. A la gente se le valora por su carrera, siempre me ha parecido un gran jugador, un 'killer', distinto. Por todo lo que mueve dentro y fuera del campo. Desconectó, se fue a Estados Unidos, volvió, con la edad que tiene, y sigue siendo un ejemplo. El fútbol debe tener a los mejores siempre, independientemente de la edad. No hay jugadores jóvenes y mayores, los hay buenos y malos y él es de los buenos".

El capitán del Real Madrid fue cuestionado por las quejas del Atlético de Madrid sobre los árbitros tras el empate 1-1 en el derbi: "Lo más inteligente es estar al margen, son personas y se pueden equivocar. De cara al VAR, si va con intención, yo siempre he defendido el VAR. Que lo vayan agilizando, que no pierda el fútbol esa magia. Pero los árbitros son compañeros. Hay que darles cariño".

"El Barça de Guardiola ha sido el rival más difícil"

"He tenido la fortuna de compartir vestuario con los mejores. Los Ronaldos, los dos, Beckham, Raúl, Roberto Carlos... Los mejores del mundo. Y en la Selección también, como Xavi, Iniesta, Puyol... De todos he intentado aprender algo. El Barcelona, como equipo, marcó una era con Guardiola y ha sido el rival que más nos ha complicado", comentó Ramos sobre sus comañeros y rivales.

¿Y quién es el gran referente de Ramos? El sevillano respondió alto y claro: "Siempre he tenido cariño a Ronaldinho. Conozco la mentalidad brasileña, es uno de los más grandes de este deporte. Pero hay que ver lo que duran algunos en el tiempo. Del Madrid, me quedo con Zidane; y del Barça, Ronaldinho. En el Sevilla, mi sueño era debutar en el equipo de mi ciudad. Luego, Hierro, Ronaldo 'el gordito', Caniggia, Rivaldo... Me gustaban los jugadores diferentes, que metían goles, que tenían protagonismo. También Maldini ha sido una referencia. En el Sevilla, Prieto, Javi Navarro, Alfaro... He intentado aprender de todos ellos. Y no me ha ido mal, aunque siempre hay margen para mejorar".

Ramos dejó claro que todo lo que ha conseguido ha sido gracias a su mentalidad: "Es un proceso, siempre he sido muy cabezón. Desde pequeño me costaba si se me metía algo en la cabeza. Mi padre y mi hermano tienen cierta culpa, nunca dejaron que los halagos se me subieran a la cabeza. Eran estrictos, me sacaban las jugadas que había hecho mal, aunque hubiese jugado bien. Si te educan así, creces con esa mentalidad".

"Soy un enfermo de la constancia, le coges cariño a esa soledad, esas horas en el gimnasio, en el hotel, en los vuelos... Eso te da momentos como ganar Champions, conocer a gente de este mundillo. Mi mentalidad ha sido la diferencia, nunca me he conformado. Siempre mantengo el hambre de volver a ganar. Eso hago año tras año, ojalá dure mucho", añadió.

"No hay nada nuevo; si renuevo, seré el primero en decirlo"

Tras casi una hora de comparecencia, llegó la pregunta que todos estaban esperando: ¿cómo va la renovación de Ramos? El sevillano respondió: "Hay mucha incertidumbre. Me gustaría poder decir algo, pero no hay nada nuevo. Pensaba solo en volver de la lesión y en acabar del mejor modo posible la temporada. De la renovación no hay nada nuevo. Garantizo que cuando la haya, seré el primero en comunicarla. Pero ahora estoy tranquilo. Ahora estoy centrado en saborear el año".

Sobre las críticas a Cristiano Ronaldo, Sergio habló alto y claro: "Es el buque insignia de la Juventus. Piensas en la Juve y piensas en Cris. Si viene una racha mala, solo se habla del capitán y del entrenador en el Madrid. Es algo de lo que tienes que mantenerte alejado, Cris marca la diferencia. Nada garantiza el éxito, cualquier equipo te puede ganar en la Champions. Cayó el Barça, la Juventus... Puede pasarle a cualquiera, esperemos que no a nosotros".

"No quiero ser uno más en el mundo del fútbol"

En el inicio de la segunda temporada de la serie documental, es el central andaluz el que aparece hablando: "Para mí, Sergio Ramos es verdad y la verdad la demuestro en el campo cada domingo".

"No quiero ser uno más en el mundo del fútbol. Vivo por y para eso, el resto se lo dedico a la familia. Es una de mis claves: mi obsesión por querer ser el mejor. La mentalidad es la clave. Me reseteo cada año para mantener viva la llama de querer volver a ganar", añade el camero.

"Me he enamorado de Ramos"

Javier Pereira, productor ejecutivo de la serie, habló sobre detalles de la segunda temporada: "Queremos contar bien los hitos que han forjado la leyenda de Sergio Ramos. Damos saltos en el tiempo, contamos sus hitos profesionales y también personales".

"Tenemos un chascarrillo en el equipo: al conocerle, todos decíamos 'me he enamorado de Sergio'. Los que se incorporaban, esperábamos dos días y les preguntábamos si ya se habían enamorado. Y hemos profundizado en la imagen de Pilar, su mujer", comentó Pereira.

Que añadió: "La serie es un poco diferente y cuenta un año que ha sido especial por motivos evidentes. Veremos cómo fue la conjura para ganar la última Liga en el Real Madrid, su relación con las cuatro Champions que ha ganado, su paso por la Selección... Y vamos a conocer un poco más de sus hobbies, como los caballos o la música y la pintura".

Además, el capitán de la Selección Española, Sergio Ramos, será el próximo entrevistado de Ibai Llanos en su programa 'Charlando tranquilamente'.