"Por físico y características, Vinicius se parece a Pelé"

El gol de Vinicius en el 'Clásico' y, en general, el partido que completó el brasileño ante el Barça, han espoleado la figura del futbolista del Real Madrid, al que 15 ex atacantes blancos analizaron para 'Marca'.

De entre todos, el más contundente fue Ismael Urzaiz, que desarrolló el grueso de su carrera en el Athletic pese a formarse en el club de Chamartín. "Por su físico y sus características, y salvando las distancias, Vinicius se parece a Pelé", resumió.

Y es que Urzaiz glosó la figura del brasileño como nadie. "No es muy alto pero es muy potente y es capaz de hacer muchas ocasiones. Es veloz y hábil con la pelota, en Pelé tiene un buen espejo en el que mirarse", abundó.

"Ya es titular en el Real Madrid y eso es algo que no se le regala a nadie", continuó el ex jugador. Tampoco se ahorró los elogios Víctor Sánchez del Amo, que lo comparó con un 'crack' reciente del equipo blanco: "Las estadísticas de Vinicius en sus dos primeros años dicen que lleva ocho goles, Cristiano Ronaldo en esos dos primeros años hizo once. Eso nos da una idea del camino que tiene por delante. Está a un nivel cercano al de Cristiano".

Javier Portillo, Davor Suker, Julio Baptista, Amancio, Sebastián Losada, Poli Rincón, Sávio, Tote, Edwin Congo, Alfonso, Hugo Sánchez, Amavisca y Saviola fueron los otros 13 jugadores consultados.