"Por mi cabeza no pasa el jugar con el América"

Chivas afronta una de las semanas más importantes del año con el partido ante el América. Alexis Vega, ya uno de los pesos pesados del vestuario, habló sobre ello en sala de prensa ante los medios.

"Sé desde que llegué a Chivas que llegaba a una gran institución, ya casi cumplo dos años en Chivas y por mi cabeza nunca pasa jugar en el América. Estoy comprometido con esta gran institución, muy agradecido por la oportunidad de venir, siempre estaré para Chivas", subrayó.

Lamentó no haber podido saborear una victoria ante el eterno rival hasta ahora: "Creo que un sabor amargo, uno siempre quiere ganar todos los partidos. No me ha tocado ganar, pero venimos mentalizados, nos preparamos bien, el equipo está muy concentrado y dando el máximo. Sé que será un buen partido y si trabajamos como en la semana, tenemos muchas posibilidades de traernos el triunfo”.