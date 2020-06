"Por muy difícil que parezca, el Eibar le puede ganar al Madrid"

Irureta fue toda una institución en Ipurua. No en vano, fue el portero de los ascensos a Segunda y Primera, aunque, como admitió durante la entrevista, no acabó su etapa como armero del mejor modo.

En cuanto al encuentro contra el Real Madrid, el portero del Sanse se mostró optimista con una posible sorpresa del Eibar: "Por muy difícil que parezca, sí le veo posibilidades. El Madrid es el Madrid, pero a pesar de tener un muy buen equipo no creo que vaya a estar todo lo cómodo que debería estar".

Y es que Irureta cree que el cambio de estadio beneficiará al cuadro visitante: "Estos equipos imponen su calidad en cualquier campo, pero al Madrid le perjudicará más jugar en Valdebebas que en el Bernabéu. El entorno y las gradas vacías no es lo mismo y ahí el Eibar tiene más que ganar que perder".

El ex portero del cuadro armero ya sabe lo que es jugar este curso en el Alfredo di Stéfano, en un duelo en el que provocó la expulsión de Rodrygo: "Llevo muchos años en esto, sabía que no me iba a meter en ningún problema y sólo le dije que se había caído un compañero y tenían que haber echado el balón fuera. Se lo dije de manera tranquila y cuando vi su reacción de niñato decidí apartarme. Le sacaron la segunda tarjeta, venía el 'Clásico' y no lo pudo disputar".

Por último, lamentó su salida del club: "Mendilibar trajo a algunos jugadores, pero no entendí el motivo de quitar peso a gente importante que estaba funcionado. A mí no me dio ninguna oportunidad. Yo creo que salimos por la puerta de atrás. Ni Añibarro, ni Arruabarrena, ni Errasti merecían irse así. Me sentí como si fuese el último mono después de haber hecho todo lo que habíamos hecho. Con Mendilibar no me sentí valorado".