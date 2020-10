"Por Nacho Fernández no recibimos ninguna oferta"

Juan Fernando Quintero apuntaba al fútbol chino, pero de momento no se completó su pase. Sí se hizo la venta de Martínez Quarta, que alivió las arcas de River Plate. D'Onofrio, además, contó que no llegó a recibir ninguna propuesta para la venta de Nacho Fernández.

"No hablé con nadie por Nacho Fernández, tampoco recibimos oferta. Pero sabemos que es un caso diferente al de Martínez Quarta porque él no tiene un sustituto para su función dentro de la plantilla", recordó.

La idea es que el ex de Gimnasia continúe: "Por eso, vamos a hacer todo lo posible para que se mantenga el máximo tiempo posible en el club".

Y resumió el mercado: "Todas las salidas han sido consensuadas, habladas y previstas. Sabíamos que Scocco se iba a ir a Newell's porque ya nos había advertido. Quintero le dijo a Gallardo que tenía una oferta de China, y no nos quedó otra que seguir ese camino y pelear por el valor por el cual el jugador se va a ir. Lo de Martinez Quarta no queríamos que ocurriera, pero fue una venta muy buena. Sabíamos que podía ocurrir esto que se vaya, y por eso Marcelo hace un año nos pidió a Paulo Díaz y Robert Rojas. No podemos cortarle la carrera, y peleamos por el mejor precio y forma de pago posible".