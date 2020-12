¿Por qué debe ganar el The Best Lewandowski y no Messi ni Cristiano?

Por la pandemia, por ser una gala virtual, por haber fútbol intersemanal, por falta de emoción en el debate o porque el gran elegido apunta a salir del binomio Leo Messi-Cristiano Ronaldo, lo cierto es que en las horas previas a la elección del The Best 2020 no parece haber tanta resonancia como en otras ediciones. Con o sin ella, en cualquier caso, todo lo que no sea elegir a Robert Lewandowski chirría. ¿Por qué? Los datos lo explican, y ahí es donde entra en acción el laboratorio de ProFootballDB.

Y aunque nunca llega a estar del todo claro si lo que más se pondera son los méritos individuales o los colectivos, hablamos de un dominio aplastante del polaco sobre sus dos competidores. Varias voces se han manifestado al respecto. Lothar Matthüs fue el más gráfico, pero otros, como el ex jugador búlgaro Dimitar Berbatov o también Daniele de Rossi, gran admirador de Messi, redundaron en esa idea.

Analizamos los méritos de los tres aspirantes entre el 20 de julio y el 7 de octubre, el periodo que la FIFA publicó para la determinación del galardón. Y no solo los datos que más entran por el ojo, como goles, asistencias y títulos, también otros parámetros ofensivos que han ido bocetando su rendimiento estos últimos meses y que se pueden apreciar en el radar adjunto.

ROBERT LEWANDOWSKI

58 partidos (Bayern de Múnich/Polonia)

64 goles

14 asistencias

5 títulos

Huelga explicar que Robert Lewandowski lo ha ganado absolutamente todo este año, que sin duda ha sido el de su vida porque su contribución para ello ha resultado absolutamente vital. Un tipo no solo capaz de hacer más de un gol por partido de media, sino también de redondearlo con 14 asistencias.

Respecto a la estadística avanzada, también arrasa Lewandowski. Su promedio de goles por cada 90 minutos no solo es el más alto de los tres (1,19), también el único que supera la unidad. Y al mérito de chutar a puerta más que ninguno (2,37) le añade el mejor índice de puntería (50,42%). Por si fuera poco, manda en la estadística de abrelatas de los partidos (0,3).

Igualmente, el jugador bávaro es el que más presencia tiene dentro del área (7,03 toques por cada 90') y en los duelos aéreos, incluso casi doblando los registros de Cristiano (2,37 vs 1,42). Y para rizar más el rizo, presenta el perfil más contributivo en defensa merced a sus 2,31, recuperaciones en campo contrario.

CRISTIANO RONALDO

56 partidos (Juventus/Portugal)

53 goles

6 asistencias

1 título

Cristiano Ronaldo amasó su segundo 'Scudetto' consecutivo, aunque le quedó el sinsabor de la eliminación inesperada y tempranera de la Champions contra el Olympique de Lyon y un par de títulos perdidos en la final, como la Coppa (ante el Nápoles) o la Supercopa Italiana (frente a la Lazio). Yendo de menos a más, sobre todo con un gran rendimiento tras estallar la pandemia, su aportación numérica volvió a estar a la altura del luso: 53 tantos y 6 asistencias entre Juventus y Portugal (ojo con su Selección: 13 goles en 8 encuentros).

Seguramente sorprendan los apartados que lidera el delantero 'bianconero' en el radar de contribución ofensiva, porque no se corresponden con la imagen que se tiene de él. Hablamos del que ostenta un mayor porcentaje de pases correctos (85%) y menos balones perdidos (9,55) pese a su fama de individualista. Domina menos facetas que sus dos rivales al premio.

LEO MESSI

49 partidos (Barcelona/Argentina)

34 goles

26 asistencias

0 títulos

El único apartado en el que luce Leo Messi sobre los otros dos es en el de asistencias. Sin duda, un mérito espectacular y mayoritariamente forjado la campaña 19-20. No estamos ante la versión más demoledora del argentino, y la entrega del galardón coincide con un momento de depresión futbolística de un Barcelona incapaz de ganar siquiera la Supercopa española esta temporada. Con todo ello, 60 goles generados (26 de ellos en forma de asistencias) en 49 encuentros siguen siendo una media bastante alta.

Mirando el radar de estadística avanzada, el capitán azulgrana y albiceleste se destaca, además de obviamente en los promedios de asistencias (0,55), en los pases clave (1.26) y regates intentados (11). Lamentablemente para él, también es el jugador de la terna con más pérdidas por cada 90 minutos (13,21).