¿Por qué despidió Delfín a Ángel López tras solo cuatro partidos?

Una de las sorpresas en Ecuador llegó por el despido precipitado de Ángel López, entrenador español que apenas había dirigido durante cuatro partidos oficiales a Delfín, campeón del país, tras la derrota ante Técnico Universitario.

A poco de jugar en Copa Libertadores ante Olimpia, el club destituyó al técnico y nombró a Carlos Ischia en su lugar. "No me quería ir", aseguraba Ángel López a 'AS' poco después de su salida.

La noticia llama la atención porque Delfín apostó completamente por el proyecto del español, que venía de dirigir a Guinea Ecuatorial. De hecho, fichó a buena parte de su cuerpo técnico en el combinado africano.

De igual modo, el club ecuatoriano vendió a casi todo el equipo y fichó nada menos que a 15 futbolistas nuevos. Y con ese poco tiempo de acople, Delfín hizo una pretemporada correcta que no se correspondió con el arranque del curso.

Los de Ángel López cayeron en la Supercopa de Ecuador en penaltis contra Liga de Quito, perdieron contra Aucas en el debut en Liga, luego con Barcelona y finalmente ante Técnico Universitario.

El citado medio asegura no obstante que la plantilla estuvo hasta el último momento con el entrenador español y trató de frenar su marcha. Algo que no se logró, como demuestran los acontecimientos.