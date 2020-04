¿Por qué eligió James al Liverpool por delante del Madrid?

Es extraño ver cómo un futbolista de primer nivel no escoge el equipo en el que está para jugar un torneo de FIFA. Fue lo que ocurrió con James Rodríguez, que lejos de jugar con el Real Madrid lo hizo con el Liverpool.

James fue invitado por Paulo Dybala para competir en el torneo benéfico Champlay. Ahí, el jugador del conjunto blanco se escogió al actual campeón de la Champions League y explicó el porqué.

"¿Por qué Liverpool? Juega con tres balas arriba. Juega con Mané, Salah y Firmino que son tres balas arriba. Siempre juego con ellos, me encanta", dijo el futbolista del Real Madrid.

El jugador colombiano se hizo con el título tras ganar en la final al propio organizador, Paulo Dybala con, precisamente, el Real Madrid. Y lo hizo pese a asegurar que no dedica mucho tiempo al FIFA.

"Me gusta más el NBA y el GTA, casi no juego al FIFA. Pero cuando me invitaron, me puse a prácticar. Estos últimos cuatro días me entrené mucho", explicó. Y, visto el resultado, le funcionó.