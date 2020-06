"¿Por qué hay gente en los bares y no un tercio del aforo en un estadio?"

El técnico del Eibar, José Luis Mendilibar, se mostró disconforme con la decisión del Gobierno de España de no permitir la entrada de aficionados a los partidos de Primera y Segunda División.

"¿Por qué hay gente en los bares y no puede entrar un tercio del aforo en un estadio? Ahora me parece que se puede jugar y que puede haber gente en los estadios", expresó Mendilibar en 'El Partidazo de COPE'.

Mendilibar habló sobre los cambios propuestos para este final de Liga. Al técnico del Eibar tampoco le gustó el hecho de que se puedan realizar cinco sustituciones en los encuentros.

"Ya estamos adulterando un poco la competición. No podemos jugar al mus sin saber las reglas. Cuando empieza la competición tiene que estar todo sabido. Estamos cambiando las reglas según cómo va el fútbol", incidió.

"Estamos cambiando las normas. Con un pequeño cambio ya cambias todo el deporte. Deberíamos jugar como lo hacíamos antes del coronavirus", añadió el técnico del Eibar, que acaba contrato el 30 de junio.

Eso, sin embargo, no le preocupa al técnico. "Yo he dicho que sigo un mes más. Puede haber algún jugador que termine contrato en junio con el Eibar y no juegue julio", aseveró.

"Yo creo que no estamos preparados para jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Ni en los Mundiales se ha hecho una cosa igual. La preparación no es la más adecuada. Hemos tenido que entrenar de diferentes maneras. Pueden pasar cosas que no son habituales", terminó Mendilibar.