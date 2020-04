¿Por qué Henderson no quiso pedirle la camiseta a Messi?

Leo Messi fue el mejor jugador del partido entre el Barcelona y el Liverpool en el Camp Nou, aquel duelo de ida en el que los azulgranas dieron un gran paso en la eliminatoria de Champions para luego retrocederlo.

Henderson, que idolatra a Leo Messi, no le quiso pedir la camiseta al argentino por unas enseñanzas de Roy Keane cuando fue entrenador suyo en las filas del Sunderland.

El 'Daily Mirror' explicó que la razón tiene que ver con que el técnico y ex entrenador les dijo a sus jugadores que no tenían que pedirle las camisetas a sus rivales para no dar la sensación de sentirse impresionados por ellos.

Eso sí, Henderson no dudó en alabar al delantero argentino. "Juega de forma diferente a cuando lo ves en televisión. No me puedo ceer que meteriera aquel gol de falta. Pensé que lo iba a lanzar en corto, pero el disparo fue perfecto", dijo.

En aquel partido, Henderson se llevó la camiseta de Luis Suárez porque estuvieron juntos en el Liverpool: "Luis es un buen muchacho y me la dio como gesto porque habíamos jugado juntos".