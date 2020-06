¿Por qué los onces del Rayo-Albacete eran diferentes?

La reanudación del encuentro entre el Rayo Vallecano y el Albacete, que se suspendió hace meses por los cánticos ofensivos hacia Zozulya, ha traído cola también en sus alineaciones. Ya se anunció que los técnicos solo podrían hacer tres cambios, y así se ha realizado.

El problema surge en que, en la alineación local, Paco Jémez parece haber llevado a cabo cinco cambios. Sí que es así, pero no porque realizara cinco sustituciones, sino porque hizo tres y sustituyó los huecos que dejaron Embarba y Piovaccari, que ya no están en el equipo.

No hay confusiones con el once -el diez, de hecho- del Albacete, pues solo hubo dos cambios. En el bando rayista, el resumen es el siguiente: el técnico alineó a dos nuevas caras para suplir a Embarba y Piovaccari, que ya no están en el equipo, y, a parte, hizo tres cambios.

De ahí que, sobre el papel, parezca que los vallecanos hubieran realizado cinco sustituciones cuando no es así. Con esta situación ya clara, el balón echaría a rodar con todavía un cambio disponible para los manchegos, mientras que los madrileños se quedaron ya sin más.