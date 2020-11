Por qué Lucas es el eterno comodín de Zidane

"Sólo pueden jugar once" es uno de los mantras más repetidos por los entrenadores a lo largo de la historia del fútbol. Siempre ha sido la respuesta más socorrida cuando se ha cuestionado el papel de un jugador concreto en el equipo y, más concretamente, su falta de minutos. Una losa que pesaba enormemente sobre Lucas Vázquez. Hasta ahora.

Las lesiones de Dani Carvajal -ya recuperado- y Álvaro Odriozola han permitido al gallego encadenar seis titularidades consecutivas por primera vez en muchísimo tiempo. No en vano, es el futbolista del Real Madrid que más veces ha ingresado desde el banquillo en el terreno de juego desde que Zinedine Zidane tomase las riendas, con un total de 68.

De los 129 partidos que Vázquez ha disputado a las órdenes del galo, sólo ha sido titular en 61 ocasiones. Hasta el pasado 'Clásico' habían sido sólo 55. Como se suele decir, la oportunidad la pintan calva, y el canterano ha sabido ganarse a pulso la confianza de 'Zizou', que volvió a alinearle de inicio ante el Villarreal (1-1) y el Inter (0-2), compartiendo banda con Carvajal.

En lo que va de curso, Lucas Vázquez ha disputado nueve encuentros con el Real Madrid, siendo titular en siete de ellos; esto es, un 77,78% de titularidades, su porcentaje más alto desde que volvió a Valdebebas en 2015. De esta forma, supera de largo el 43,48% de la 2019-20, el 61,70% de la 2018-19, el escaso 18,87% de la 2017-18, el 40% de la 2016-11 y el 39,39% de la 2015-16.

Estos números y las palabras de Zidane confirman por qué el entrenador confía en Lucas Vázquez: "Siempre sale a tope en el campo. Lo da todo. Siempre lo he valorado, siempre he valorado lo que es Lucas en el campo. Está teniendo la oportunidad de demostrar lo que es. Es un canterano y el Madrid lo tiene en el corazón. Me alegro por él y por el equipo".