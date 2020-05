¿Por qué Luis Enrique se fue del Madrid al Barça gratis?

A Luis Enrique no le gustó cambiar el Madrid por el Barcelona, sino todo lo contrario. Cinco campañas estuvo Luis Enrique vestido de blanco y otras tantas como azulgrana. Generó debatis y muchas críticas, por supuesto.

En una conversación para 'Colgados del aro', el actual seleccionador de España contó la razón por la que no continuó defendiendo la camiseta del Real Madrid.

"Yo acabé mi contrato con el Madrid después de cinco años y no llegamos a un acuerdo para seguir. Quisieron renovar pero no hubo acuerdo. A partir de ahí, yo tomé el camino que decidí", comentó.

El ex mediocentro no se sorprendió por las reacción que hubo cuando se produjo este cambio hacia el eterno rival. De hecho, Luis Enrique insta a hacer este tipo de fichajes.

"No generas odio. Eso es una liberación de hormonas que uno tiene ahí dentro. Hay que potenciar que cambien los jugadores más de equipo. Fue gratificante que Capello dijera que no podía entender que me fuera gratis", continuó.

Para su polémica celebración estirando la camiseta del Barcelona, Luis Enrique explicó que no se trató por nada, sino que simplemente por el gol: "Para uno que marco, hay que celebrarlo".