¿Por qué Messi está a dos tantos de su gol número 700 y no a tres?

No hay nadie como Leo Messi. Sus cifras hablan por sí solas. No hay récord que se le resista al delantero del Barça.

Este curso, aún podría hacer historia. Porque Leo Messi está a solo dos goles de los 700. Casi nada.

Gracias a ProFootballDB sabemos que Messi ha firmado 698 goles. 628 de ellos los ha hecho con el Barça. Los otros 70, con Argentina.

Aunque bien podría estar Messi a tres goles y no a dos... Porque de esos 698 que se le atribuyen hay uno muy polémico.

El 24 de marzo de 2012, el Barça se enfrentó al Mallorca en Son Moix. El choque terminó con un 0-2 favorable a los 'culés'. Uno de ellos fue obra de Messi... o así se registró en el acta.

En las imágenes, no quedaba tan claro que Messi fuera el autor de ese tanto. Fue el argentino quien disparó desde la esquina izquierda del área. Pero Alexis Sánchez metió el cuello lo justo, acarició el esférico y el balón fue al fondo de la red. Un toque sutil, pero decisivo.

El acta arbitral atribuyó el gol a Leo Messi. Hasta el propio Alexis Sánchez admitió haber mandado el esférico a las mallas. "La rocé, pero el gol es tuyo, Leo", se vio decir al chileno en un vídeo captado por las cámaras de 'Canal +'.

Y el gol, pese a toda polémica, fue para Leo Messi. Ese año, además, el rosarino hizo récord. Marcó un total de 91 goles en un año natural. Una tremenda barbaridad.

Fuera o no gol de Messi, el acta le atribuyó ese tanto ante el Mallorca y se sumó a la diana a su cuenta particular. De ahí que lleve 698 goles y no 697.

Dos tantos separan a Messi de los 700. Una cifra que podría alcanzar ante el Leganés este martes si hace un doblete. Y, tal y como está el argentino, no cabe duda de que está en condiciones de hacerlo, aunque los 'pepineros' tratarán de evitarlo a toda costa.