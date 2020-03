¿Por qué Messi se quedó en el banquillo contra Alemania en 2006?

Muchos argentinos se preguntan todavía por qué José Pekerman decidió no sacar a Messi en aquellos cuartos de final contra Alemania en el Mundial de 2006. Leandro Cufré lo desveló en una palabras para 'Enganche': resultaba que el actual '10' del Barcelona estaba muy lesionado.

"Como José (Pekerman) es un caballero, nunca dijo que Leo estaba entre algodones: casi no podía correr. No llegó en condiciones por su lesión. Lo podía haber contado porque, en el país, lo mataban todos, pero prefirió no poner excusas", desveló.

"La gente no tiene por qué saber algunas cosas. Leo no estaba para jugar un partido a 48 horas de haber jugado otro", añadió. La clave era esa. Messi no estaba preparado para aguantar un encuentro de primer nivel, pero su técnico jamás lo reconoció.

El encargo de entrar al terreno de juego por Hernán Crespo fue Julio Cruz y Cufré lo explicó: "Todos los que estábamos ahí lo hubiéramos puesto para que la sacara de cabeza. Alemania empezó a tirar centros. Veía pasar la pelota por arriba, ni pasaba por mitad de cancha, tiraban todo al área nuestra".