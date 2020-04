¿Por qué rechazó Lautaro al Real Madrid cuando era más joven?

Después de explotar en Argentina, Lautaro Martínez acabó recalando en el Inter de Milán hace un par de temporadas. Su explosión ha sido meteórica desde entonces y ya es uno de los mejores delanteros que juegan en toda Europa.

Ahora lo quiere el Barcelona, pero no siempre fue así. El delantero estuvo cerca de fichar por el Atlético e incluso el Valencia tuvo oportunidades de ficharlo.

Hasta el Real Madrid, cuando era incluso más joven, coqueteó con su fichaje, pero Lautaro no quiso precipitarse. 'AS' profundizó y llegó a la conclusión de que en Racing le recomendaron no irse al equipo blanco.

El responsable de las inferiores de Racing, Adrián Rubén Fernández, lo detalló: "Yo le convencí para que rechazase al Real Madrid. Le comentaba a Lautaro que aún no había demostrado nada en Racing y que le iban a llegar mejores ofertas".

Fernández recordó que en Racing se enamoraron del crack en cuestión de minutos cuando era un chaval. "Fue una cosa increíble. La calidad que tenia en los controles de balón con los dos perfiles, buena pegada con las dos piernas y ni hablemos del juego aéreo. Era una maravilla", prosiguió.

Para concluir, el jefe de la cantera aseguró que lo ve más en el Barcelona que en otro club, pero no descartó que pudiera triunfar donde fuera: "El Barça es un equipo de posesión y ahí creo que estaría más cómodo, pero es tan bueno que da igual en el club que juegue".