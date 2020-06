¿Por qué Scaloni y Sampaoli no se hablan?

Scaloni (42) aseguró en una entrevista al programa de Toti Pasman, 'De fútbol se habla así', que no se habla con Sampaoli, con el que coincidió en la Selección Argentina Sub 20 y con la absoluta en el Mundial de Rusia de 2018.

"Cuando quedamos eliminados en Rusia le dije a Sampaoli que me quería quedar en la AFA, pero en su momento me quedé para dirigir a la Sub 20. Jamás pensé que iba a terminar en la mayor, que es lo qu se dio después", desveló.

"Después de ese mensaje no volvimos a hablar, pero imagino que no le habrá gustado que siga en la Selección", explicó.

Cabe recordar que Scaloni fue el ayudante en el Mundial, competición en la que Argentina fue eliminada pronto. Sampaoli quiso cumplir su contrato y quedarse, pero Claudio Tapia, presidente de la AFA, presionó para que renunciara.

Scaloni se convirtió en el seleccionador en septiembre de 2018 y debutó contra Guatemala (3-0) en un amistoso en Los Ángeles. Los primeros partidos los afrontó sin Messi, que decidió retirarse de la Selección tras el Mundial de Rusia, aunque volvió en marzo de 2019.

Además, Scaloni reconoció que no tenía experiencia cuando se hizo cargo de la Selección. "No hace falta una bandera que diga 'perdón, Scaloni', porque jamás me sentí menospreciado. Yo ya sé que no tenía experiencia", apuntó.