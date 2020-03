¿Por qué se sigue jugando en Nicaragua?

¿Por qué se juega en Nicaragua si la Federación dejó desiertas las competiciones? Hay truco: la FENIFUT solo gestiona el fútbol masculino a partir de la Segunda División y el resto de torneos masculinos y femeninos. Estos han quedado desiertos. Los Clausuras han acabado antes de tiempo. Pero la Asociación de Clubes decidió seguir jugando.

La Asociación Nicaragüense de Clubes de Fútbol (ANCF) comunicó que, tras debatirlo, hablar con FENIFUT, CONCACAF y las autoridades sanitarias, la jornada 10 se iba a jugar a puerta cerrada. Y así ha sido. Claro que hay futbolistas que no están de acuerdo con esta decisión.

A pesar de que la jornada 10 se desarrolló sin público, hay equipos que se oponen a la medida. Los jugadores de Diriangén saltaron al terreno de juego en su partido frente Ocotal con mascarillas y guantes. Una forma de protesta.

La postura de los clubes no es la de algunos jugadores. El Club Deportivo Walter Ferretti lo ha dejado claro: "Quien no quiera jugar, puede rescindir su contrato". Nicaragua es la única liga de América (sin contar caribeñas) que sigue disputándose, el país sigue recibiendo turistas y aún no hay restricciones.