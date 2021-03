"Por supuesto que fue un error del Barça darle a Suárez al Atlético"

Luis Suárez dejó el FC Barcelona y se decantó por el Atlético. El charrúa es el 'Pichichi' rojiblanco.

Diego Forlán habló sobre la llegada del 'Pistolero' al Metropolitano con 'AFP'. "Tan pronto como el Barcelona dijo que Suárez estaba en la lista de descartes, supe que era un error", dijo.

"Se ha demostrado que lo echan de menos. Como cuando Cristiano se fue del Madrid. No fue solo la salida, ahí se fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol", comparó el Cacha.

Y cree que Suárez está peleando duro para demostrarle precisamente al Barça que cometió un error al dejarle ir. "A cualquiera le gustaría demostrarle a la gente que se equivocó. Cuando te castigan por algo que no hiciste, seguro que tu objetivo es demostrar que aún puedes rendir. Suárez todavía tiene mucho que dar", enfatizó.

Además, cree que en el Atlético no tiene tanta presión y eso le va bien: "Si el Barça o el Madrid no ganan nada un año, ya se considera un fracaso. El Atleti tiene esa ventaja: hay más paciencia, no hay la misma presión".

Las cifras no mienten: los goles que echa de menos el Barça este año son los mismos que acumula el Atlético. Y todo eso es por Luis Suárez.