Portazo al Real Madrid: ¡Camavinga seguirá en el Rennes!

Con solo 17 años, Camavinga es una de las sensaciones del fútbol francés. El Madrid está muy pendiente de él y quiere hacer uso de la influencia de Zidane en Francia para llevárselo cuanto antes. Aunque, de momento, el club blanco tendrá que esperar.

En unas declaraciones a 'Téléfoot', el jovencísimo futbolista francoangeleño ha subrayado que seguirá, al menos, una temporada más en el Rennes, club que le ha visto crecer hasta convertirse en uno de los grandes objetivos de muchos clubes de toda Europa.

"Me quedan dos años de contrato, seré jugador del Rennes la próxima temporada. No presto atención a los rumores de un posible traspaso. Todo eso no me dice nada. Es el fútbol. Y hay cosas que son ciertas y cosas que son falsas", señaló un Camavinga que, eso sí, no desmintió el interés del Real Madrid.

Una decisión que muchos creen adecuada por la juventud del jugador. Le queda mucho por mejorar y su proyección va en tal ascenso gracias, en parte, a la confianza que le prestó y le está prestando el primer equipo del Rennes en la Ligue 1.

El centrocampista, no obstante, no quita ojo al Madrid. Según las informaciones de los últimos días, Camavinga habría pedido al Rennes prioridad para fichar por el conjunto de Zidane en el futuro, por lo que podría ser un portazo temporal, pero no definitivo para embarcar en el Santiago Bernabéu.