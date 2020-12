Portazo de Llorente a sus pretendientes

Está Marcos Llorente en un momento dulce. Vive en un estado de forma envidiable, y se ha convertido en una pieza clave para Simeone. Y él parece haber respondido a esta confianza con su mejor arma, la fidelidad.

Dice 'Mundo Deportivo' que hay interés en Marcos Llorente. Lo extraño sería que no lo hubiera, habida cuenta del pedazo de temporada que se está marcando.

Pero también cuenta el citado medio que lo que no hay es intención de cambiar de aires por su parte. Que ha dicho a su agente que no escuche ofertas por él en este mercado invernal.

Tiempo atrás su representante y tío, Julio Llorente, aseguró que hubo interés por él del Liverpool, pero que desde mayo no tiene noticias de los 'reds'.

Y si él no tiene intención de abandonar el Atleti, el club menos. No negociará su cláusula, la cual es de 120 millones de euros, por lo que la oferta que llegue por él deberá ser desorbitada, el contrato de su vida. Y el negocio del siglo (o no, viendo todo lo que aporta) para el Atleti.