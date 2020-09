Portland y Orlando lideran la lluvia de goles

El sábado 19 de septiembre trajo consigo una intensa jornada de la Major League Soccer en la que hubo un total de once encuentros cargados, como casi siempre, de goles-

La fecha se abrió con un emocionante 2-3 entre Sporting Kansas City y FC Dallas que se decidió en favor de los tejanos con un tanto de Hollingshead en el 86'.

Después, tras un 0-0 entre New England Revolution y New York City, Cincinnati sorprendió en su casa a New York Red Bull, que cayó por 0-1 tras un gol en el 85' de Medunjanin.

Inter Miami, en boca de todos tras el fichaje de Higuaín, superó por 1-2 a Atlanta United, mientras que Columbus Crew impuso su ley ante Nashville con un cómodo 2-0.

El DC United-Toronto y el Houston Dynamo-Minnesota United terminaron con sendos 2-2. Real Salt Lake perdió 1-2 frente a Vancouver Whitecaps y Colorado Rapids cerró la jornada con un triunfo 0-2 frente a un LA Galaxy que sumó su segunda derrota.

Entre medias de todo ello se disputaron los dos partidazos de la jornada. En el primero de ellos, Orlando City le endosó un gran 4-1 a un Chicago Fire que se vio sobrepasado por los de Florida.

Pero la gran humillación de la jornada fue obra de Portland Timbers, que no tuvo piedad de San José Earthquakes y castigó con un 1-6 a su rival tras anotar cuatro goles en la segunda mitad.