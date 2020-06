Portugal también quiere la final de la Champions

El próximo 17 de junio habrá una reunión de la UEFA en la que se tratarán temas muy importantes de cara a acabar las competiciones europeas. La final de la Champions en Estambul está en el aire.

El principal motivo que recogen estos medios es que Turquía no recuperaría la inversión hecha si se juega a puerta cerrada, por lo que la UEFA le garantizaría otra final en el próximo o algunos de los siguientes años.

Eso abriría la posibilidad a que la final cayera en estadios que ya saben lo que es acoger un partido de semejante tamaño. Según 'Estudio Estadio', el Atlético considera que el Wanda Metropolitano podría ser un escenario perfecto para la final, como ya ocurrió en la pasada temporada.

Pero Portugal no va a ser menos y podría pelear por llevarse la final a Lisboa. "Tengo la sensación de que todavía podemos tener buenas noticias en términos de fútbol internacional en Portugal en el mes de agosto", señaló MArcelo Rebelo da Sousa, presidente de la República de Portugal.

En cuanto a jugar con público, Marcelo Rebelo aseguró que no va a correr riesgos y que no se van a apresurar; "No queremos que haya avances y luego retrocesos".