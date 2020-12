Posible insulto racista en el Flamengo-Bahía: "Calla la boca, negro"

La última jornada Primera División de Brasil ha dejado una gran polémica, ya que se ha vivido un presunto capítulo racista en uno de los grandes duelos de la fecha..

El encuentro entre Flamengo y Bahía finalizó con victoria para los de Rogério Ceni por 4-3, pero eso quedó en mera anécdota tras las declaraciones de uno de los jugadores del 'Mengao'.

Al finalizar el choque, el jugador Gerson habló para los medios y no dudó en acusar a su rival Ramírez de realizar insultos racistas. "Cuando encajamos uno de los goles, él estaba discutiendo con Bruno Henrique, fui a hablarle y me dijo: 'Calla la boca, negro'", comentó.

Asimismo, el futbolista también usó las redes sociales para criticar lo ocurrido: "No basta con no ser racista, hay que ser antiracista. De nada sirve hacer el discurso y luego no llevarlo al campo. Es repugnante vivir con el racismo y más aún con los que minimizan este crimen. No voy a callarme. Mi lucha, la lucha de los negors, no se detendrá".

Además, Flamengo salió a defender a su jugador y exigió en un comunicado oficial una investigación sobre el caso.