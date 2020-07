Posibles fechas para el 'play off' de ascenso a Primera

¿Cuándo será el 'play off' de ascenso a Primera? LaLiga tenía la intención de que comenzaran el 30 de junio y terminaran el 8 o el 9 de agosto, pero nada de eso será posible. Tanto el Almería como el Zaragoza, que participan en las eliminatorias, tienen casos de coronavirus.

Esto echa por tierra el plan de la patronal, que tendrá que buscar otra forma de resolver los enfrentamientos. Tiene el mes de agosto por delante libre, pero hay que tener en cuenta que la próxima temporada está ideada para empezar el 12 de septiembre.

Los futbolistas han de tener tiempo de vacaciones y también para hacer la pretemporada con sus respectivos equipos, lo que antoja muy difícil encontrar días en los que jugar los partidos que quedan. También hay que tener en cuenta que los planteles que participan han de tener margen para preparar las eliminatorias.

¿Cuándo se jugará el 'play off' de ascenso a Primera?

Con todo esto sobre la mesa, solo quedan dos opciones. La primera es que el 'play off' se juegue a mediados de agosto (del 10 al 23). A finales, no solo no habría tiempo para el descanso, sino tampoco para la pretemporada de la 2020-21. La segunda es que se opte por que no se jueguen los duelos y se dé por ascendido al Zaragoza, tercer clasificado.