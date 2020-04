Postigo dijo que el acuerdo fue tan rápido que ni hubo negociación

El Levante llegó a un acuerdo con sus jugadores para bajarles el sueldo y no hubo ni un solo problema para ponerse de acuerdo. Uno de los capitanes, Postigo, lo desveló en 'AS'. Afirmó que todo fue muy fácil y que, directamente, no hubo negociación.

"No fueron negociaciones como tal. Quico nos llamó para explicarnos la situación y (preguntarnos) qué nos parecería el poder ayudar. Entre todos los capitanes, y luego se lo comunicamos a la plantilla, todos pusimos de nuestra parte. El presidente nos explicó la situación y la verdad que han sido unas conversaciones fáciles que teníamos claro que iban a llegar a buen puerto", relató.

Respecto a los contratos que acaban en junio, dijo: "Al no tener precedentes en estas situaciones, pienso que todos tienen que poner un poco de su parte. Tanto el jugador como los clubes para intentar resolver esta situación de la mejor manera. No te sabría decir si lo justo es que la temporada acabe en una fecha o en otra".

Si la Liga acaba tal como está, no ve solución satisfactoria: "La decisión que se tome sería injusta para muchos equipos. Quedan muchas jornadas todavía, con mucho por disputarse y, por ese motivo, hay muchos puntos en juego que se dejaría de jugar y muchos equipos saldrían perjudicados. No podría decirte que sería lo más justo para mí, porque sería injusto aunque se haga lo mejor posible".