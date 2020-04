"Es más peligroso ir a por el pan que hacer los test de grasa"

Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, dialogó con 'SER' y 'RNE' para ofrecer la versión del club tras tener que cancelar los test de grasa previstos para este lunes. Praena asegura que Sanidad lo permitía, pero que respetan la decisión del CSD.

"Lo hemos hecho tal y como recoge el Real Decreto. Una vez se ha levantado el veto a actividades no esenciales, hemos considerado que podíamos hacer esta prueba. Es una prueba mensual que hacemos a los jugadores, para prepararles las dietas y sus ejercicios. Es cierto que no somos una actividad esencial, pero no estábamos limitados porque no la hemos ejercido abiertos al público", declaró.

"Los jugadores han ido como cualquier empleado que ha acudido a trabajar. Sanidad no nos ha dicho nada. Ha sido el CSD. Estamos sorprendidos, pero por respeto a la institución hemos decidido frenar ese pesaje. Acogiéndote al Real Decreto, sí se puede. El CSD dice que no. Pero no es competente. Pero queremos escucharles, por respeto", afirmó el presidente del Fuenlabrada.

Praena afirmó que el Fuenlabrada seguía todas las medidas de seguridad. "Cumplimos las condiciones de seguridad. No sabemos qué problema hay en la toma de pliegues. Tiene más peligro ir a buscar el pan que hacer esas pruebas con las medidas que estábamos tomando", aseguró

La Real Sociedad también había anunciado una vuelta al trabajo el martes y canceló los trabajos individuales en Zubieta. Jugadores como David Zurutuza se quejaron por ello.