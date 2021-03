Prandelli presenta una enigmática dimisión: "Ha crecido una sombra en mi interior"

Cesare Prandelli dimitió este martes como técnico de la Fiorentina, dos días después de la derrota por 2-3 sufrida en casa contra el Milan en la Serie A, informó el equipo toscano en una nota oficial.

"El Fiorentina informa de que, este martes, el entrenador Cesare Prandelli presentó a la directiva su dimisión. El club 'viola', con enorme disgusto, ha aceptado la petición del técnico entiendo sus motivaciones, que van más allá del fútbol", se lee en el comunicado de la Fiorentina.

Prandelli, ex entrenador del Valencia y finalista de la Eurocopa 2012 al mando de la Selección Italiana, no había comparecido ante los medios al acabar el último partido liguero y formalizó este martes su salida voluntaria del club.

Había tomado las riendas de la Fiorentina el pasado 9 de noviembre en sustitución de Giuseppe Iachini, abriendo una nueva etapa en Florencia tras el período entre 2005 y 2010, cuando obtuvo dos clasificaciones a la Liga de Campeones y llevó al equipo hasta las semifinales de la Copa de la UEFA.

La Fiorentina sumó cuatro puntos en los últimos cinco partidos y ocupa la decimocuarta posición en la Serie A, con un margen de siete puntos sobre la zona de descenso.

El equipo florentino no ha comunicado el nombre del sustituto de Prandelli, pero según los medios locales se oficializará en las próximas horas el regreso de Giuseppe Iachini.

Tras unos minutos, Prandelli se despidió de la Fiorentina con una enigmática carta: "Soy consciente de que mi carrera como entrenador puede acabar aquí, pero no me arrepiento. Probablemente este mundo del que he formado parte toda mi vida ya no es para mí y ya no me reconozco en él".

"En los últimos meses ha crecido una sombra en mi interior que también ha cambiado mi forma de ver las cosas", concluyó el técnico.