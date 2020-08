"Prefiero dar asistencias, no soy una máquina de hacer goles"

Por la UEFA han ido pasando jugadores del Real Madrid, como Varane, en los días previos al duelo con el Manchester City. Esta vez le ha tocado a Hazard, que se encuentra ante la posibilidad de maquillar su temporada.

El belga, que aseguró estar en la peor de toda su carrera, será una de las armas que use Zidane un tridente formado por Benzema y Asensio si no hay cambios sorpresa, que todo puede suceder.

"No puede creer que vuelva la Champions. Creo que la gente necesita ver fútbol y te da felicidad para los que amamos el fútbol. Creo que ya han pasado meses sin Champions y sin fútbol a este nivel", arrancó Hazard.

Al atacante le plantearon la cuestión sobre si prefiere ser un goleador o un asistente, algo que Hazard explicó a la perfección. El jugador blanco eligió ser un pasador.

"No solo pienso en marcar goles. Algunos ahora solo piensan en eso, pero yo no. Soy más bien el tipo de jugador que puede crear cosas y me gusta decir que soy más un asistente que una máquina de hacer goles. Sí, prefiero dar asistencias, aunque también me gusta la alegría y la sensación de hacer un bonito gol", afirmó.

Hazard se quedó con la anotación de Cristiano ante la Juventus de hace dos años: "Estaba frente a la televisión y me dije: '¡Vaya! Qué gol".

Acabando, al belga le hubiera gustado haber sido el autor de la histórica volea de Zidane frente al Bayer en la final de la Champions de 2002. "Volea a la escuadra y adiós", dijo.

El madridismo espera una buena versión de Hazard en la vuelta de la Champions, ya que, de estar a gran nivel, el Madrid tiene muchas más opciones de conseguir la remontada ante el City y Hazard tiene muchas ganas. para enderezar su curso marcado por las lesiones.