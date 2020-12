"Prefiero el Bernabéu con 80.000 personas pitando que Valdebebas vacío"

El fútbol sin hinchas no es fútbol. No se cansan los jugadores de repetirlo. Lo que peor están llevando de este tiempo de pandemia es la ausencia de gente en los estadios.

Roberto Soldado, por ejemplo, preferiría jugar en un estadio a reventar aunque la gente le silbara los 90 minutos. El Granada visitará al Real Madrid y no cree que la ausencia de público favorezca a los nazarís.

"No hay parte buena en eso. A mí, con mi carácter, me gusta que me aplaudan y que me piten. El fútbol es el calor de la gente, la afición, los campos llenos... Este no es el fútbol que queremos ni mucho menos, yo preferiría jugar en el Bernabéu con 80.000 personas pitando que en Valdebebas con el campo vacío", dijo a 'Radio Marca'.

El Granada vive un momento dulce y Soldado confía en que las buenas sensaciones se mantengan lo que resta de curso. "Esto era impensable a principios de temporada, la posición que tenemos en Liga y en la Europa League... Pero tenemos que ser conscientes de la situación que plantea el torneo doméstico. Todo está muy apretado y se premia la regularidad. En cualquier caso, ha sido un año inolvidable para nuestra afición", apuntó.

"Queremos conseguir los 42 puntos lo antes posible. De nada vale lo que estamos haciendo si en mayo no hemos cumplido con el objetivo. Estamos en una situación idónea y todos vamos a una", finalizó.