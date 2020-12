"Prefiero ganar LaLiga a ser el máximo goleador"

Leo Messi levantó este lunes 21 de diciembre el premio que lo acredita como el máximo goleador de la pasada temporada, que logró acabar en medio de la pandemia y que terminó llevándose el Real Madrid.

El argentino se adelantó a Benzema con dos goles en Vitoria y en el acto estuvo charlando con el diario 'Marca' sobre la situación actual del Barcelona, entre otros temas.

"Ni pienso en el octavo 'Pichichi', la verdad. No es algo que me obsesione o me preocupe. Prefiero volver a ganar la liga, algo que no logramos la pasada temporada, antes que conseguir el 'Pichichi", arrancó Messi.

Sobre las opciones de ganar la liga y la Champions League, Messi no vio nada imposible porque todavía queda mucha tela que cortar en la presente campaña.

"Vamos a intentar ganarlo todo y vamos creciendo poco a poco. Es cierto que nos ha costado arrancar en LaLiga y no debimos dejarnos tantos puntos. Creo que merecimos más en los partidos que disputamos en campos como el del Alavés o el Getafe, también con el Madrid en el Camp Nou", continuó.

"Lo importante ahora es conseguir una racha de buenos resultados para meternos arriba porque esto es muy largo. El fútbol ha cambiado mucho, pero poco a poco nos vamos acomodando"

Sobre jugar con los estadios vacíos, el rosarino opinó que "es horrible" y que siente "una sensación fea": "No ver a nadie en el estadio es como un entrenamiento. Es muy complicado ganar juegues contra quien juegues. Ojalá pase todo esto y podamos recuperar a la gente en los estadios".

Para terminar, Leo Messi cerró recordando su emotivo homenaje a Diego Armando Maradona: "Fue un día muy especial. Por suerte pude dedicarle ese pequeño homenaje que tenía preparado. Es un lindo recuerdo en un día muy especial por todo lo que significa que Diego ya no está más con nosotros", concluyó Messi.