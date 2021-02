"Prefiero no hablar; nos fuimos con cinco tarjetas al descanso y el árbitro me amenazó"

Las Palmas salió goleada de Castalia. Perdió 4-0 ante el Castellón un partido que estuvo marcado por la decisión arbitral de echar a Araujo por doble amarilla en la primera mitad.

En la rueda de prensa posterior, el técnico visitante, Pepe Mel, mostró su descontento por el trabajo del colegiado. "No lo califico porque me van a sancionar. Al final va a tener razón Pablo Iglesias: no hay libertad de expresión", dijo.

"Prefiero no hablar. Nos fuimos con cinco tarjetas al descanso y el árbitro me amenaza, me coarta. Nosotros, cada vez que soplamos como el lobo de los tres cerditos, es penalti. En Almería nos pitaron uno como el de este sábado. Nos anularon un gol legal, que luego el árbitro en el aeropuerto nos lo confirmó", concluyó.