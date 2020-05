"Prefiero tener un agujero en la plantilla a un gilip*****"

Solskjaer es implacable, también como entrenador. Tras ese rostro casi angelical se esconde un entrenador firme, que se jacta de haber limpiado el vestuario de Old Trafford de aquellos jugadores 'tóxicos'.

"Prefiero tener un agujero en la plantilla que a un gilip*****", afirmó, en un fanzine del Manchester United. "La personalidad muy importante. Somos un equipo en un ambiente de trabajo en equipo", añadió.

Presumió de haber limpiado el vestuario. "Hay muchas cosas que no me gustaban el año pasado, algunas agendas personales que no pudieron ser resueltas hasta el verano", explicó el noruego.

"Siempre hay quién quiere jugar más pero para que un equipo tenga éxito hay jugadores que tienen que estar disponibles en diferentes momentos. Quieres que los jugadores tengan algo de ego pero se tienen que saber adaptar", continuó.

Hubo un partido que le abrió los ojos. "Cuando ganas todo es fácil y cuando llega lo difícil, puedes ver quien tiene la mentalidad correcta. No lo vimos hasta después de París. Ahí es cuando vi con quién pondría construir un equipo a largo plazo", dijo, recordando el encuentro en el que apearon al PSG de la Champions contra todo pronóstico.

"Creo que en este grupo no tenemos ninguna manzana podrida", sentenció Solskjaer. Y solo hace falta echar la vista atrás y ver qué jugadores han abandonado el barco desde entonces: Young, Lukaku, Alexis y Smalling, entre no muchos otros. Saquen sus propias conclusiones