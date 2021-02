Preocupación en el United por la falta de minutos de Dean Henderson

Hay muchos que no entienden por qué el United repescó a Henderson si Solskjaer no le iba a dar minutos, pero así fue. Ahora, superado el ecuador del curso, la duda que sobrevuela Old Trafford es si el joven portero inglés seguirá en el club en estas condiciones.

Su calidad está fuera de toda discusión, pero Solskjaer sigue prefiriendo a De Gea. Para Henderson quedan los segundos platos, por no llamarlo 'sobras', y poco más. Poco premio para un portero de su talla.

Pero arrebatarle la titularidad al guardameta español no es fácil, y Henderson lo está aprendiendo por las malas. El problema es que quizá otro año más en estas condiciones sea inaceptable para él.

Según 'Express', en el Manchester United empieza a haber preocupación ante la posibilidad de que Henderson empiece a escuchar los cantos de sirena que le invitan a cambiar de aires, y decida salir al terminar la temporada.