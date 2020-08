Preston North End, Blackburn Rovers, Stoke City y Stevenage pasan de fase

Ya hay cuatro nuevos equipos en la segunda ronda de la Carabao Cup. Se trata de Preston North End, Blackburn Rovers, Stoke City y Stevenage. Superaron su primera cita del campeonato inglés del 'k.o' y dan un pequeño pasito para enfrentarse a los grandes.

Mansfield Town, Doncaster Rovers, Blackpool y Portsmouth fueron los derrotados. Los dos últimos fueron los que más guerra dieron, pero ni por esas fueron capaces de hacerse con la victoria. En la tanda de penaltis, acabaron claudicando frente a sus respectivos contrincantes.

El mejor resultado fue el del Preston North End de Alex Neil. Pasó por encima del Mansfield Town con un 4-0 antológico. Ningún otro equipo logró semejante triunfo en esta fase del campeonato. Los goles fueron de Tom Barkhuizen, Maguire, Patrick Bauer y Harrop valieron por la goleada.

No tan ostentoso pero sí igual de ganador se sintió el Blackburn Rovers, que derrotó por 3-2 al Doncaster Rovers. No se trató de una actuación tan brillante, aunque fue suficiente para no tener que recurrir al punto fatídico, algo que se agradece en torneos de este tipo, en los que los conjuntos solo tienen una vida.