Prevén pérdidas de seis millones con los recortes en Portugal

Los recortes en Portugal pueden tener un perjuicio en el país luso. Según informó la agencia 'La Lusa', las racas del Estado podrían recaudar hasta seis millones menos por mes.

Todo ello tiene que ver debido a que los futbolistas percibirán menos dinero de lo que habitualmente reciben. Por tanto, tendrán menos impuestos y aportaciones directas al Estado.

Uno de los ejemplos más claros es el Sporting de Portugal. El conjunto lisboeta reducirá el sueldo de todos sus jugadores un 40% para paliar las pérdidas provocadas por el COVID-19.

Pero no solo el fútbol profesional en Portugal busca soluciones, también el no profesional. 'Récord' apuntó que, ante la suspensión de todas las competiciones, se podría hacer un 'play off' de 16 equipos para otorgar las dos plazas de ascenso a la Segunda Liga.