Primer episodio de una posible epopeya

El vestuario de Abelardo Fernández ha regresado al trabajo con buenas sensaciones y con la ilusión de conseguir la permanencia. El parón por el coronavirus ha servido para despejar la mente y afrontar esta recta final de competición de la mejor forma posible, aunque a nadie se le escapa la dificultad del propósito.

La plantilla catalana, además, ha tenido ocho futbolistas infectados por el coronavirus. Todos ellos están correctamente, pero durante los primeros días de trabajo no estaban al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. En cualquier caso, el técnico, Abelardo Fernández, dará la lista de convocados en la tarde del viernes.

La única baja segura es la de portero Diego López, sancionado. La prioridad del cuerpo técnico era la de minimizar el riesgo de lesiones y lo ha conseguido. En cualquier caso, el once que presente Abelardo contra el Alavés es una incógnita después de más de tres meses sin competir en condiciones normales.

El partido será especial para el entrenador. Abelardo dejó el Alavés en mayo de 2019, después de llegar a la entidad en 2017 y salvar al equipo del descenso. El preparador asturiano dejó un gran recuerdo y, sin duda, afronta un encuentro emotivo. Aunque dejará los abrazos para luego.

El Espanyol, que además no contará con el apoyo de su afición, tiene urgencias claras. El equipo no quiere hablar de once finales, ya que sabe que si falla en los primeros compromisos, todo se desmoronará. Es por eso que la tensión y la concentración en estos entrenamientos previos han sido máximas.

El conjunto vitoriano no tiene tantas urgencias en la clasificación y los doce puntos que les separan con los periquitos hacen que la presión no sea la misma que para la escuadra catalana.

Los de Asier Garitano visitan a un equipo al que no ganan desde 2002 cuando se han enfrentado en Barcelona y además, el entrenador vasco, tiene la espina clavada de no haber conseguido vencer a Abelardo Fernández en su duelo particular de banquillos.

En los partidos en los que han competido hasta la fecha, cinco han sido para el asturiano y uno se resolvió con un empate.

El técnico babazorro tendrá a todo su equipo al completo, pero no podrá contar con el delantero Joselu Mato, sancionado para este enfrentamiento por acumulación de tarjetas.

El de Bergara ha intentado preparar a su grupo a nivel físico, sobre todo, después de tanto tiempo de inactividad y, como es habitual, también ha incidido en estos días en la estrategia, aspecto en el que el Alavés se siente cómodo.

Para este regreso, Asier Garitano no variará en exceso su puesta en escena y solo cambiará piezas en la zona ofensiva debido a la ausencia de Joselu.

Así, Fernando Pacheco ocupará la portería y estará acompañado por una defensa formada por Ximo Navarro, Víctor Laguardia, Lisandro Magallán y Rubén Duarte.

En el centro del campo llevarán la manija del equipo entre Ljubomir Fejsa y Manu García, mientras que la zona de ataque la completarán Oliver Burke y Aleix Vidal en bandas; Víctor Camarasa en la media punta; y Lucas Pérez, como referencia.

Alineaciones probables

Espanyol: Andrés; Javi López, Bernardo, Cabrera, Dídac; Melendo, David López, Roca, Darder; Calleri y Raúl de Tomás.

Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo, Laguardia, Magallán, Duarte; Manu García, Fejsa; Vidal, Camarasa, Burke; y Lucas Pérez.

Estadio: RCDE Stadium. 14.00 horas.

Árbitro: González Fuertes (comité asturiano).

La clave: El estado físico de ambos equipos tras el parón liguero.

El dato: El Espanyol es el peor equipo local de Primera. Garitano no ha ganado a Abelardo en los seis partidos que han disputado entre ambos en los banquillos.

La frase: Javi López: "Es el momento de hacer historia". Asier Garitano: "Todos tenemos las mismas dudas antes de empezar".

El entorno: Jugar sin público puede mermar la intensidad del equipo local. Abelardo se mide a su ex-equipo y Duarte visita al club donde se formó