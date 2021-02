Primer partido titular bajo palos y hace esto... ¡vaya liada de Lomb!

Nunca olvidará Lomb el Augsburgo-Bayer Leverkusen. Lo que iba a ser un día muy feliz se convirtió en una auténtica pesadilla.

Fue escogido por su técnico para formar parte del once titular del Bayer Levkusen ante el Augsburgo. Pero, tras cinco minutos bajo palos, cometió un error grotesco.

Quiso despejar un balón y falló. Niederlechner estaba justo a su lado y no desaprovechó la ocasión. Un error de bulto que terminó con un gol de patio de colegio.

Por suerte, Tapsoba, ya en el 95', hizo el 1-1. Salvó así al Bayer Leverkusen de la derrota por ese fallo de Lomb.

Tras el encuentro, Lomb no se escondió: "No nos hemos rendido, eso es lo positivo, pero el error me duele brutalmente. El equipo me apoyó y al final empatamos en el último segundo", apuntó.