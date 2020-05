Dos positivos por COVID-19 en el fútbol argentino

Hay varios futbolistas argentinos que han pasado el coronavirus, pero que juegan en las grandes ligas de Europa. En Argentina se ha registrado ya el primer positivo en un equipo femenino.

Después de saber que Dybala, Pezzella o Garay han superado el virus, la batalla el toca a Stephanie Rea. La futubolista de Excursionistas dio positivo tras mostrar los síntomas.

Según el diario 'Goal', Rea vive en el Barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires, una de las partes más golpeadas por la enfermedad.

"En las ultimas horas, nuestra arquera Stephanie Rea dio positivo para el virus COVID-19. La misma se encuentra bajo tratamiento medico, siendo monitoreada por los especialistas. Le hacemos llegar nuestro apoyo, deseandole una pronta mejoria. Fuerza Stefa!!!", informó el propio club a través de sus redes sociales.

"Tuve miedo. Sobre todo cuando me confirmaron que el resultado había sido positivo. Se comunican por teléfono y a la habitación no entra nadie. Pasa lo mismo con la comida, que me la dejan en la puerta", dijo en 'Olé'.

Camila Godoy, jugadora de la reserva de River Plate y que vive en la misma zona que Rea, ha dado positivo y está aislada en un hotel de Buenos Aires. Su padre también está infectado.