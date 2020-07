Primera decepción para Robben: no puede entrenar este lunes

El veterano delantero Arjen Robben, que ha vuelto al fútbol profesional a través del Groningen, se perderá el primer entrenamiento de la temporada por recomendación del personal médico del club neerlandés.

La decisión se ha tomado después de que los jugadores se sometieran a varias pruebas físicas a lo largo de la semana como preparación para el entrenamiento del próximo lunes, el primero de la temporada 2020-21, informó el equipo este domingo.

"Tenía en mente unirme a la sesión del lunes, pero los especialistas me han aconsejado no hacerlo", dijo Robben en un comunicado colgado en la página web del club. "Me hubiera gustado estar con mis compañeros, pero es mucho más importante estar bien preparado en el inicio de la temporada", comentó el jugador, quien aseguró que el contratiempo "no cambia nada" y que seguirá adelante como jugador del Groningen.

Estaba previsto que el entrenamiento del lunes fuese retransmitido por dos canales de televisión neerlandeses debido a la expectación que ha causado la vuelta del zurdo de 36 años al fútbol profesional. "Entiendo que a los aficionados les habría gustado verme allí, pero me verán en acción más tarde y ese es el objetivo final", zanjó Robben.

El ex jugador del Real Madrid, entre otros equipos, anunció hace tres semanas que descolgaba las botas para unirse al club de su ciudad, el Groningen, un modesto equipo de la Primera División de su país que suele ocupar los puestos medios de la tabla.